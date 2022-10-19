Мелитополь, , 08:19 — REGNUM В результате усиленных обстрелов боевиками киевского террористического режима Энергодара в городе частично пропало электричество. Об этом 19 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Обстрел Mil.gov.ua

«Сейчас обстрелы усилились. В городе частично пропало электричество. В данный момент обстрелы города продолжаются», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов указал, что обстрелам со стороны ВСУ были подвергнуты разные районы Энергодара и в данный момент уточняется степень возможных разрушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества.