Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии правоохранители ищут 13-летнюю девочку, пропавшую вечером 17 октября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Поздно вечером воспитанница социального учреждения ушла из улан-удэнской школы на улице Чертенкова и не вернулась. Девочка была одета в зелёную куртку, чёрные брюки и шапку и серые кроссовки. При себе имела рюкзак.

«Особые приметы: два шрама на лбу. Ранее не уходила. Последний раз девочку видели на улице Бабушкина», — добавили в ведомстве.