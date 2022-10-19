Уфа, , 08:20 — REGNUM Увеличить производство картофеля и овощей планируют в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Картофель © ИА REGNUM

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о предоставлении субсидий на стимулирование увеличения производства овощей и картофеля.

Отмечается, что по результатам 2021 года в Башкирии самообеспеченность по картофелю составила 135%, а по огурцам — 136%.

«95% картофеля и 87% всех овощей в регионе производится в нетоварном секторе, то есть в личных подсобных хозяйствах населения», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Он также добавил, что для увеличения производства этих культур с 2023 года начинается реализация федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».

«На эти цели в бюджете страны заложено порядка пяти млрд рублей. Наша республика также участвует в проекте. В 2023 году на стимулирование увеличения производства картофеля и других овощей будет направлено порядка 71 млн рублей из федерального и регионального бюджетов», — пояснил премьер-министр.

Отмечается, что по производству картофеля Башкирия занимает девятое место среди регионов России, по производству овощей — 13 место. Кроме этого, Башкирия входит в десятку субъектов Российской Федерации, на долю которых приходится 70% производимых в России тепличных овощей.

Сообщается, что с 1 января 2023 года владельцы личных подсобных хозяйств, которые зарегистрированы в качестве самозанятых, смогут возместить некоторые расходы на производство овощей и картофеля, а также на элитное семеноводство.

«Министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить объем производства картофеля в 2023 году по республике не менее 500 тысяч тонн, овощей — не менее 300 тысяч тонн», — поручил Назаров.