Иркутск, 19 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Органами прокуратуры Иркутской области выявлены нарушения при реализации национальных проектов на территории региона, сообщает 19 октября телеграм-канал надзорного ведомства.

Фото Алексея Гусева Национальные проекты

Так, по результатам рассмотрения представления Тулунского межрайонного прокурора, внесенного в связи с нарушением сроков, работы по возведению в рамках национального проекта «Здравоохранение» модульной конструкции уже завершены, фельдшерско-акушерский пункт был сдан в эксплуатацию.

Надзорное сопровождение реализации регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», обеспеченное прокуратурой г. Усолье-Сибирское, позволило обязать подрядчика начать работы по замене асфальтобенного покрытия, которое не соответствовало показателям водонасыщения и толщине.

Проверкой исполнения условий предоставления субсидий в рамках регионального проекта «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» прокурорами области выявлено 11 фактов неисполнения условий соглашения по созданию новых рабочих мест, направления недостоверных отчетов в министерство сельского хозяйства, нерегистрации приобретенной техники. Главам КФХ внесены представления, нарушения устранены — трудовые договоры заключены, техника зарегистрирована.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области 29 июня известило о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования, которая в рамках реализации национального проекта «Демография» заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство спортивного оздоровительного комплекса в п. Плишкино. Согласно подписанной документации, подрядчиком было поставлено спортивное и мед. оборудование, которое принято и оплачено заказчиком за счет бюджетных средств в сумме около 4,5 млн руб. По факту оборудование поставлено не было, спортивный объект не был введен в эксплуатацию.

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