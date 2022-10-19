Севилья, Испания, 19 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ailura Эдинсон Кавани

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани. На 86-й минуте полузащитник «Севильи» Эрик Ламела сравнял счёт.

На сегодняшний день «Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 10 очков. «Валенсия» идёт на восьмом месте с 15 очками.

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