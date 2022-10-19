Страсбург, Франция, , 08:15 — REGNUM Член Европарламента от Греции Эва Каили направила обращение главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю на тему безопасности критически важной подводной инфраструктуры после инцидентов на трубопроводах «Северный поток— 1» и «Северный поток — 2». С письмом Каили ознакомился RT .

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

Евродепутат отметила, что расследования, проведённые специалистами из Дании и Швеции на месте инцидента на «Северных потоках», демонстрируют, что атака на трубопроводы была спланированной.

Каили подчеркнула, что из-за этого есть опасения насчёт безопасности и целостности подводной инфраструктуры, «имеющей критическую важность для экономики и общества Европы». Она напомнила о 16 коммуникационных кабелях, которые находятся на дне Атлантического океана, связывающих США с рядом государств Евросоюза.

«Эти кабели обеспечивают передачу огромных объёмов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на $10 трлн в день», — отметила Каили.

Она попросила Борреля рассказать, принимала ли Еврокомиссия какие-либо шаги по защите процессов передачи данных под водой и сотрудничает ли Еврокомиссия в рамках этой работы с международными союзниками, в том числе с НАТО.