Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбурге чиновники анонсировали конкурс на право получения свидетельств на осуществление пассажирских перевозок. Начальник управления городского пассажирского транспорта Оксана Малышева сообщила о доработанном проекте новой маршрутной сети, информирует пресс-служба городской администрации.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

В обновленную транспортную схему включен 31 маршрут с измененной дорожной картой, охватывающей более 20 новых территорий. В скором времени проект планируют утвердить. После этого перейдут к следующему этапу — подготовке и проведению конкурсных процедур.

«Количество транспортных единиц на городских маршрутах останется прежним. Изменится качественное соотношение, что связано с уменьшением автобусов малой вместимости и ставкой на транспорт большого и среднего классов. В январе, сразу после новогодних праздников, начнем процедуру торгов. Планируем завершить ее к 10 апреля», — отметил первый заместитель главы города Алексей Кудинов.

Чиновники подчеркнули, что «положительная история» по обслуживанию населения может стать одним из определяющих факторов для участия в конкурсе. На перевозчиков продолжают поступать жалобы от горожан по поводу качества обслуживания, а именно, несоблюдения расписания движения или отсутствия автобусов на линиях в вечернее время.

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