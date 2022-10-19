Киев, 19 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Указ об отставке Врублевского опубликован на сайте Владимира Зеленского.

Ранее дипломат оказался в центре скандала. В социальных сетях появилось видео, на котором Врублевский заявил о попытках киевского режима убить как можно больше русских. В конце августа МИД Казахстана выразил протест в связи с высказываниями. После появилась информация, что Петр Врублевский находится в отпуске.