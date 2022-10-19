Кривой Рог, Украина, 19 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества. Об этом 19 октября заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Он уточнил, что это произошло из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе вследствие попадания во время последней воздушной тревоги.

«Без электроэнергии многие населённые пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге», — уточнил в сообщении в телеграм-канале Вилкул.

Он добавил, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий. По его словам, в случае если последствия не удастся ликвидировать быстро, в районе Ингулец может быть организован подвоз воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в городе Кривой Рог, находящемся на контролируемой террористическим режимом Киева территории, прогремели взрывы. Они были слышны в северной части города. Согласно информации Александра Вилкула, в последний раз объявление воздушной тревоги в регионе звучало около 22:15 18 октября.