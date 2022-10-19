Мадрид, 19 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На минуте 90-й форвард «Райо Вальекано» Фалькао реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 20 очков. «Райо Вальекано» идёт на 10-м месте с 12 очками.

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