Берлин, , 08:13 — REGNUM По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в данный момент Европе важна «безопасность от России», а не «безопасность с Россией». Она заявила об этом 19 октября на внешнеполитическом форуме фонда «Körber-Stiftung».

Фрау Бербок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Бербок, она в ходе мероприятия услышала вопросы и, как она считает, легкомысленные слова по поводу того, что нужно вести переговоры по урегулированию конфликта на территории б. УССР и готовность к компромиссам для мира, что глава МИД ФРГ назвала «наивной позицией».

Также немецкий министр отметила, что, по её мнению, эта позиция потерпела неудачу ещё при воссоединении Крыма с Россией, и добавила, что европейские страны, по её утверждению, на протяжении последних месяцев якобы «делали всё, чтобы восстановить мир» и будут продолжать поддерживать киевский режим, а также поставлять ему оружие.

При этом глава МИД ФГ подчеркнула, что в данный момент, по её убеждению, Европе важна не «безопасность с Россией», а «безопасность от России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава израильского минобороны Бени Ганц заявил, что Израиль не поставлял киевскому режиму оружие, а выделял только медицинскую и гуманитарную помощь.