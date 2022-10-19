Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Гражданин России Игорь Данченко оправдан присяжными в США по обвинению в даче ложных показаний ФБР в якобы существовавших связях экс-президента Дональда Трампа с Москвой, передает телеканал CNN.

В суде Acdixon

«Мы знаем, что господин Данченко был невиновен. Сейчас американская общественность тоже это знает», — заявил адвокат российского гражданина Стюарт Сирс.

Суд присяжных признал Данченко невиновным по всем четырем пунктам обвинения, пятый был снят судьей во время процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ, аналитик Игорь Данченко был арестован в США в ноябре 2021 года в рамках расследования предполагаемых «связей с Россией» бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в даче ложных показаний по этому делу.

Ложной, в частности, по утверждению обвинения, была информация о возможном содействии Кремля избранию Трампа. Игоря Данченко, считает обвинение, никто об этом не информировал, он просто «сфабриковал факты».

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