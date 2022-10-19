Кызыл, 19 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. По проекту строительства железной дороги Кызыл-Курагино в настоящее время обсуждаются вопросы финансирования. По словам зампреда Госдумы РФ Шолбана Кара-оола, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Антон Силуанов

Вопрос был поднят на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Как считает вице-спикер, в новых геополитических и экономических реалиях стране нужны разные транспортные возможности, пути и направления. В связи с этим проект обретает новую значимость.

«Регионы Сибири заинтересованы в создании новых коридоров. Важно решать эту задачу с экономической выгодой для большего количества субъектов. Антон Германович заверил, что по ЖД-проекту обсуждаются вопросы финансирования», — подчеркнул Кара-оол.