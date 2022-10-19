Южно-Сахалинск, 19 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. На Сахалине с начала 2022 года 10 тыс. человек были сняты с учёта в службе соцзащиты, так как перешагнули черту бедности и перестали быть малоимущими, сообщили в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

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На 1 января в области на учете в органах соцзащиты стояли 35 тыс. человек (11 200 семей). К 1 октября их число сократилось до 25 тыс. (7 200 семей).

«Мы разработали систему адресной, более эффективной помощи тем, кто в ней нуждается. Обошли по домам семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и разработали для каждой индивидуальный план по улучшению благосостояния. Помогаем тем семьям, кто действительно хочет выйти из-за черты бедности и готов трудиться», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

На каждую малообеспеченную семью Сахалина завели цифровой паспорт, в котором отражаются все параметры.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла пакет правительственных законопроектов о введении универсального пособия для семей с детьми.