Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Рост числа подписчиков зафиксировал впервые в текущем году американский стриминговый сервис Netflix. Данные приводятся в опубликованной 18 октября квартальной отчётности компании.

Пульт Netflix Brian Cantoni

За последние три месяца количество платных подписчиков сервиса увеличилось на 2,41 млн до 223,09 млн. Это хороший показатель на фоне ухода компании с российского рынка и потере 1,2 млн подписчиков из-за антироссийских санкций.

Выручка компании за третий квартал превысила $7,92 млрд, а прибыль — $1,39 млрд. Для сравнения: во втором квартале выручка составила $7,97 млрд, прибыль — $1,44 млрд.

Напомним, компания Netflix была основана в 1997 году, начиная с 2013 года открыла производство собственных сериалов с привлечением ведущих сценаристов, режиссёров и актёров. Сервис доступен почти в 200 странах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер новой версии детского сериала «Телепузики».

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