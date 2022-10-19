Вашингтон, 19 октября 2022, 08:07 — REGNUM Рост числа подписчиков зафиксировал впервые в текущем году американский стриминговый сервис Netflix. Данные приводятся в опубликованной 18 октября квартальной отчётности компании.
За последние три месяца количество платных подписчиков сервиса увеличилось на 2,41 млн до 223,09 млн. Это хороший показатель на фоне ухода компании с российского рынка и потере 1,2 млн подписчиков из-за антироссийских санкций.
Выручка компании за третий квартал превысила $7,92 млрд, а прибыль — $1,39 млрд. Для сравнения: во втором квартале выручка составила $7,97 млрд, прибыль — $1,44 млрд.
Напомним, компания Netflix была основана в 1997 году, начиная с 2013 года открыла производство собственных сериалов с привлечением ведущих сценаристов, режиссёров и актёров. Сервис доступен почти в 200 странах мира.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер новой версии детского сериала «Телепузики».
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