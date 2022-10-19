Веллингтон, 19 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Парламент Новой Зеландии предложил внести изменения в законодательство страны, касающееся противодействия терроризму, заявил журналистам новозеландский министр юстиции Кири Аллен.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Поправки, в числе прочего, заключаются в том, чтобы расширить критерии для введения дополнительных ограничений в отношении лиц, которые подозреваются в планировании террористических актов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Новой Зеландии открылся «Центр исследования насильственного экстремизма», который создан для выявления противников массовой иммиграции, идеологии мультикультурализма и политкорректности.