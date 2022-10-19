Гуаякиль, Эквадор, 19 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. На западе Эквадора в районе Гуаякиля 18 октября разбился легкомоторный самолёт, погибли два пассажира. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Легкомоторный самолет

Пилот самолёта, на борту которого находились три человека, выжил. В настоящее время за его жизнь борются врачи. Контрольные органы приступили к установлению причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Огайо произошло крушение легкомоторного самолёта, погибли пилот и пассажир.

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