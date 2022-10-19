Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В чувашском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) просят власти обеспечить надлежащее содержание одной из самых «убитых» дорог в Чебоксарах — Лапсарского проезда, где расположено около 100 предприятий, в том числе выполняющих оборонные заказы. Его реконструкцию планируется начать в 2023 году, затраты оцениваются в 1,5 млрд рублей. Но есть риски, что каждый ремонтный этап при недостаточном финансировании может растянуться два года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.

Один из участков Лапсарского проезда в Чебоксарах https://onf.ru/

Общественники в очередной раз побывали на Лапсарском проезде. И в очередной раз констатировали, что все 4 км дороги изрыты «ямами и выбоинами всевозможных размеров», поэтому зачастую автомобили могут передвигаться «по ней только зигзагом», снижая скорость до уровня пешеходов. В день выезда активисты помогли вытащить забуксовавшее в луже транспортное средство.

«И такая картина на Лапсарском проезде — не редкость», — говорят в отделении ОНФ.

В штабе отмечают, что проблемы с дорогой по Лапсарскому проезду, по словам водителей со стажем, начались почти 20 лет назад, но в последнее время резко обострились. Руководители предприятий, расположенных вдоль этой дороги, обратились в народный фронт с жалобой на ненормативное состояние трассы. Общественники обращают внимание на то, что часть предприятий выполняет государственный оборонный заказ.

«Фронтовики» со ссылкой на анонимного «представителя администрации Чебоксар» отмечают, что реконструкцию Лапсарского проезда стоимостью в 1,5 млрд рублей планируется начать в 2023 году, но если финансирование будет идти низкими темпами, то каждый ремонтный этап (всего их три) может растянуться два года.

Сопредседатель чувашского штаба ОНФ Илья Васильев полагает, что работы по текущему содержанию дороги проводятся «несвоевременно и некачественно», хотя «представитель мэрии уверил, что подрядная организация проводит работы по профилированию проезжей части и засыпке ям»:

«Однако по краям ям не видны ни щебень, ни асфальтобетонная крошка».

Общественники обратились в мэрию и минтранс с просьбой обеспечить, в том числе и финансово, надлежащее содержание дороги вплоть до окончания всех работ.

Напомним, что Лапсарский проезд на протяжении долгих лет остаётся одной из самых «разбитых» дорог в Чебоксарах. Реконструкция откладывалась из года в год со ссылкой на дефицит средств, при этом в администрации регулярно проводили совещания с расположенными здесь предприятиями и даже заручились их готовностью софинансировать расходы.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года власти Чебоксар заявляли о корректировке проекта масштабной реконструкции Лапсарского проезда. Ожидается, что на участке протяжённостью 4,3 км обновят инженерные сети, освещение и «ливнёвку», построят очистные сооружения, обустроят остановки.

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Работы предлагается провести в три этапа: от трассы до подъезда к заводу ОБД и таможне, затем — до колонии № 1, на третьем — до примыкания к Канашскому шоссе. Стоимость первого этапа оценивается в 623 924,72 тыс. рублей, второго и третьего этапов — соответственно 340 762,36 тыс. рублей и 548 802,63 тыс. рублей. По итогам экспертизы общая стоимость объекта составила 1,5 млрд рублей.