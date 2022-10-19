Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбуржье для нужд воинской части неравнодушные жители приобрели два бронированных автомобиля, сообщили в пресс-службе отделения ОНФ в Оренбургской области.

Акция в поддержку СВО пресс-служба администрации Оренбурга

Активисты Народного фронта доставили бронемашину и гуманитарный груз «Всё для победы!» для нужд формируемого дивизиона в селе Тоцкое-2. Они закуплены на средства, собранные оренбуржцами.

Ранее общественники узнали о том, что дивизиону необходимы два подержанных бронированных автомобиля, которые могли бы прибыть на передний край, забрать пострадавших и как можно быстрее доставить их на этап оказания первой врачебной помощи. Один такой автомобиль самостоятельно закупила и передала частная компания, а на второй было решено объявить целевой сбор.

«После того, как мы объявили целевой сбор на бронированный автомобиль, то получили только положительную реакцию оренбуржцев. Откликнулись активисты Народного фронта, предприниматели из Оренбурга, фермер из Саракташского района, педагоги и ученики школы из Подгородней Покровки, а также семья бывших военнослужащих. В целом неравнодушные оренбуржцы перечислили свыше 200 тысяч рублей. На эти средства на вторичном авторынке был приобретён подержанный бронированный автомобиль УАЗ. Теперь его осталось перекрасить и отправить на передовую», — сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Оренбургской области Елена Петрова.