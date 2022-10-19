Сеул, , 07:59 — REGNUM Один из гендиректоров южнокорейской компании Kakao Нам Гун Хун принял решение уйти в отставку из-за пожара в дата-центре корпорации, вызвавшего сбои в работе сервисов. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как генеральный директор я чувствую ответственность за инцидент. Поэтому я ухожу со своего поста», — заявил он.

При этом Хон Ын Тхэк сохранит за собой пост гендиректора Kakao.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в дата-центре в Сеуле произошел пожар. В результате возгорания нарушилась работа южнокорейского мессенджера KakaoTalk, а также других сервисов компании Kakao. Неполадки были устранены спустя восемь часов, однако происшествие вызвало широкий общественный резонанс в Южной Корее. Отмечалось, что в 2022 году число активных пользователей KakaoTalk в республике достигло 47,5 млн человек при населении Южной Кореи в около 51,7 млн человек.