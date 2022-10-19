Ереван, , 12:39 — REGNUM Запад при помощи Зангезурского коридора хочет лишить Иран прямой границы с Арменией. Об этом корреспонденту лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Зангезурский коридор Mapeh

«Ещё одной целью Запада является создание антииранского плацдарма. Потому что, если идея так называемого «Зангезурского коридора» реализуется так, как хочет Азербайджан, то, по сути, он расчленит Армению и Иран более не будет иметь прямой границы с Арменией. Она будет должна проходить через это коридор, а это, в свою очередь, угрожает национальным интересам Ирана», — сказал эксперт.

Напомним, что так называемый «Зангезурский коридор» по замыслу Анкары и Баку должен обладать экстерриториальностью и связать через Армению Турцию и Нахичевань с Азербайджаном.