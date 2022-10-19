Ереван, 19 октября 2022, 12:39 — REGNUM Запад при помощи Зангезурского коридора хочет лишить Иран прямой границы с Арменией. Об этом корреспонденту лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.
«Ещё одной целью Запада является создание антииранского плацдарма. Потому что, если идея так называемого «Зангезурского коридора» реализуется так, как хочет Азербайджан, то, по сути, он расчленит Армению и Иран более не будет иметь прямой границы с Арменией. Она будет должна проходить через это коридор, а это, в свою очередь, угрожает национальным интересам Ирана», — сказал эксперт.
Напомним, что так называемый «Зангезурский коридор» по замыслу Анкары и Баку должен обладать экстерриториальностью и связать через Армению Турцию и Нахичевань с Азербайджаном.