Москва, 19 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Половину штрафа, присуждённого за телефонный спам, предлагается возвращать истцам, которые выявили нарушение и подали в суд. Такое предложение в письме на имя главы ФАС РФ Максима Шаскольского, которое есть в распоряжении RT, выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

YouTube: zasuverenitet Евгений Федоров

В письме он напомнил о том, что, согласно законодательству, в РФ запрещается распространять рекламу с использованием сетей электросвязи, в том числе посредством телефонной связи, без согласия абонента либо адресата на получение подобной информации.

Фёдоров подчеркнул, что за такое правонарушение предусмотрены штрафы, вплоть до полумиллиона рублей в отношении юридических лиц. При этом суммы административных штрафов идут либо в федеральный, либо в региональный, либо в муниципальный бюджет.

Депутат отметил, что сам человек, выявивший нарушение, подавший иск и потративший своё собственное время, претендовать на сумму или часть суммы наложенного административного штрафа на сегодняшний день не имеет права.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе, а именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику», — говорится в тексте обращения.