Москва, , 07:53 — REGNUM Дата большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина ещё не определена Кремлём. Об этом 19 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков уточнил, что дата пресс-конференции на сегодняшний день ещё не определена. По словам пресс-секретаря президента России, как только Кремль окончательно определится с датой, об этом все будут незамедлительно проинформированы.

Напомним, большая пресс-конференция президента России проводится ежегодно, начиная с 2001 года. В период, когда российский лидер Путин занимал пост премьер-министра, пресс-конференции не проводились, но после избрания его главой государства в 2012 году мероприятия были возобновлены. В последние годы большая пресс-конференция проводилась в декабре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Песков анонсировал выступление главы государства Путина на пленарном заседании Валдайского клуба.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков анонсировал выступление Путина на пленарной сессии Валдайского клуба