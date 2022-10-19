Багдад, , 07:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирака подтвердило поддержку ОПЕК+ и Саудовской Аравии в рамках решения альянса сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, в заявлении МИД говорится, что Багдад осуждает любые попытки политического давления или угроз. Кроме того, в министерстве призвали разрешать любые разногласия «естественными средствами» или в формате «сбалансированного диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября агентство KUNA распространило информацию о том, что Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак поддержали решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, против которого выступили США.

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