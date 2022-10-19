Сеул, , 07:51 — REGNUM Южнокорейская компания Hanwha Defence готовится подписать с Польшей контракт на поставку 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленные источники.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, польское агентство по вооружениям намерено заключить с корпорацией рамочное соглашение. Общая стоимость контракта оценивается в $6 млрд. Ранее Польша уже заключила с Южной Кореей контракты на поставку танков K2, самоходных артиллерийских орудий K9, а также истребителей FA-50. Агентство отмечает, что Варшава стала более активно закупать вооружения после начала поставок оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты Politico заявили, что у Евросоюза заканчиваются средства на возмещение поставок оружия киевскому режиму. По их данным, резервный фонд ЕС способен покрыть расходы государств только на 46%.