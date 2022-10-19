Тегеран, 19 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 18 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна использует все свои возможности для восстановления мира и стабильности в Афганистане, а также достижения благополучия народа этой страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Высокопоставленный дипломат Ирана сделал данный комментарий на своей встрече со специальным представителем премьер-министра Пакистана по афганским делам Мохаммадом Садиком Ханом, который посетил Иран, чтобы ознакомиться с последними событиями в Афганистане.

Передавая теплые приветствия президента Ирана Ибрагима Раиси премьер-министру Пакистана, Амир Абдоллахиан охарактеризовал отношения между двумя соседними странами как «привилегированные».

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана указал на значимость расширения сотрудничества между двумя странами во всех областях, особенно в сфере региональной безопасности.

«Исламская Республика Иран рассматривает безопасность Пакистана как свою собственную», — отметил он, подчеркнув, что Иран готов к активизации сотрудничества с целью укрепить безопасность региона.