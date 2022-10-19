Вашингтон, 19 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Писатель Рик Риордан анонсировал новую книгу цикла «Перси Джексон и Олимпийцы». Об этом 19 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из х/ф «Перси Джексон и похититель молний». Реж. Крис Коламбус. 2010 Логан Лерман в роли Перси Джексона

Автор объявил, что новый роман поступит в США в продажу 26 сентября 2023 года. «Это не перезагрузка. Не переосмысление. Полноценный, канонический, отдельный сиквел с участием оригинального трио из «Похитителя молний», — подчеркнул Риордан в публикации на своём официальном сайте.

Напомним, первую книгу фэнтезийной пенталогии «Перси Джексон и Олимпийцы» под названием «Похититель молний» Рик Риордан опубликовал в 2005 году. На основе этого романа 11 февраля 2010 года вышел полнометражный фильм «Перси Джексон и Похититель молний», премьера сиквела «Перси Джексон: Море чудовищ» состоялась в августе 2013-го. Сейчас потоковый сервис Disney Plus снимает сериал на основе романов Риордана, премьера шоу запланирована на 2024 год.