Пермь, 19 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Пермском крае за девять месяцев 2022 года введено в строй 16 288 квартир. Наблюдается положительная динамика по новостройкам. Об этом сообщает Пермьстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

С января по сентябрь введено в эксплуатацию 1469,7 тыс. кв. метров жилья. Это 157,4% к уровню прошлогоднего показателя.

С начала 2022 года застройщиками за счет собственных и привлеченных средств сдано 1029 тыс. кв. метров жилья. Прошлогодние объёмы превышены в два раза.