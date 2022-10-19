Тегеран, , 08:19 — REGNUM 18 октября представитель правительства Ирана Али Бахадори Яхроми заявил, что администрация президента Ибрагима Раиси стремится развивать экономику, ориентированную на внутренний рынок. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая перед студентами Тегеранского университета, Бахадори Яхроми заявил, что предыдущее правительство Хасана Рухани только и выступало за проведение переговоров. По его словам, нынешнее правительство больше ставит акцент на внутренние возможности элит страны и молодежи.

Он сослался на почти нулевой (0,4%) экономический рост страны при предыдущем правительстве. Бахадори Яхроми также раскритиковал предыдущие правительства за то, что они хранили данные Центрального банка в тайне.

По словам пресс-секретаря, 60-процентная инфляция в стране упала до 40%. «Хотя инфляция все еще высока, она улучшилась по сравнению с показателями прошлых лет», — отметил он.