Анадырь, 19 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Анадыре и на востоке Чукотки объявлено штормовое предупреждение.

https://32.mchs.gov.ru Последствия шквалистого ветра

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«В течение дня прогнозируются порывы ветра до 35-40 м/с. Занятия в школах отменены, коммунальные службы и МЧС приведены в состояние повышенной готовности. На связи с главами муниципальных образований», — написал в телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Туруханского района Красноярского края ожидаются местами сильные осадки в виде мокрого снега и снега.