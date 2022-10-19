Тегеран, , 08:28 — REGNUM 18 октября Командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что бронетанковые подразделения, силы специального назначения, вертолеты и боевые беспилотники продемонстрируют свои возможности на 3-й день военных учений, проходящих в Арасе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эмблема КСИР

Ссылаясь на второй день учений, бригадный генерал Пакпур заявил, что в продолжение учений другие подразделения сухопутных войск КСИР также были направлены в район дислокации.

Он подчеркнул, что бронетанковые подразделения, силы специального назначения, вертолеты и боевые беспилотники вступят в действие 19 октября.

По словам Пакпура, учения включают в себя, среди прочего, операции с парашютом, боевые операции на вертолетах, а также операции боевых дронов и беспилотников-смертников.

Согласно данным Mehr, в ходе учений демонстрируется новейшая передовая техника сухопутных войск КСИР.