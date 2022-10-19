Черлакский район, Омская область, 19 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Омской области разыскивают троих пропавших рыбаков. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в региональном следственном управлении СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По факту исчезновения мужчин, уехавших на рыбалку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, 16 октября около 21:00 по местному времени в Черлакском районе трое мужчин (30, 45, 48 лет) уехали на рыбалку на реку Иртыш. К назначенному сроку они не вернулись. На Иртыше около села Соляное нашли их моторную лодку. Тела рыбаков не обнаружены.

Основной версией следствия является несчастный случай на воде. Рассматриваются и другие версии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Иркутской области стало известно о пропаже автопутешественника из Хабаровска. Его внедорожник перевернулся на трассе. После ДТП мужчина перестал выходить на связь.

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