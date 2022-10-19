Тегеран, , 08:30 — REGNUM Объем торговли между африканскими странами и Ираном увеличился на 27 процентов в первой половине текущего иранского года (март-сентябрь 2022 года), объявил иранский чиновник 18 октября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на второй встрече по обзору торговых возможностей Африки и Ирана с акцентом на Сенегал, заместитель председателя Ирано-африканского делового клуба Рухолла Латифи заявил, что цель встречи — подготовить почву для поощрения частного сектора к расширению своего присутствия на африканских рынках.

Латифи также сообщил, что новый прямой рейс между Сенегалом и Ираном заработает в течение одного года.

По его словам, шестимесячный товарооборот между Африкой и Ираном достиг 1 437 500 тонн на сумму 761,5 миллиона долларов, показав рост на 1 процент в весовом и на 27 процентов в стоимостном выражении.

«Экспорт Ирана в Африку составил 1,382 миллиона тонн на сумму 710 миллионов долларов, что указывает на 24-процентный рост», — подчеркнул он.

По словам чиновника, Танзания, Кения, Южная Африка, Гана, Конго, Сейшельские острова и Египет являются первыми семью странами, экспортирующими товары в Иран, в то время как ЮАР, Мозамбик, Нигерия, Гана, Кот-д'Ивуар, Кения и Танзания являются ключевыми странами, импортирующими иранские товары.