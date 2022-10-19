Пермь, 19 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Перми завершилась транспортная реформа. Об этом сообщил начальник муниципального департамента транспорта Анатолий Путин во время круглого стола, где речь шла о пассажирских перевозках.

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«До реформы управление отраслью перевозок было затруднительным: 19 заявлений об отказе в обслуживании маршрутов, суды по субсидиям перевозчикам, изношенность автопарка, невозможность расширения маршрутной сети и влияния на качество работы перевозчиков», — сказал он.

Глава дептранса подчеркнул, что у реформы были четкая цель и задачи: общественный транспорт должен был стать для заказчика — управляемым, для пассажира — гарантировать передвижение по всему городу по единым стандартам качества. Основные задачи на сегодняшний день решены.

В частности, осуществлён переход перевозчиков на брутто-контракты. Это позволило обеспечить работу транспорта в отдаленных микрорайонах и повысить требования к качеству обслуживания пассажиров. Снизилось количество ДТП с участием общественного транспорта. Произошло обновление подвижного состава. Внедрена единая система оплаты проезда, возможность оплаты на всех маршрутах безналичным способом. Сформирована оптимальная маршрутная сеть. Развивается трамвайное движение.