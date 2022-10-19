Тегеран, 19 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Расширение банковского и финансового взаимодействия между Катаром и Ираном проложит путь к укреплению взаимных торговых связей, заявил вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Резаи, находящийся с официальным визитом в Дохе, встретился с министром торговли и промышленности Катара шейхом Мухаммедом бен Хамадом бен Кассимом Аль Абдуллой Аль Тани.

На встрече иранский чиновник упомянул о расширении экономических обменов между двумя странами в последние годы, отметив, что объем торгово-экономических обменов между Катаром и Ираном должен значительно увеличиться, что требует большего внимания к возможностям государств.

По словам иранского чиновника, рынки стран региона обладают значительным потенциалом, при этом Иран может сыграть ключевую роль в транзите товаров в Катар посредством различных механизмов, включая строительство новых совместных портов.

Катарский министр, в свою очередь, заявил, что проведение совместных выставок приведет к расширению торговых отношений.

«Существует множество возможностей для развития торговых обменов между Ираном и Катаром, которые следует использовать, чтобы помочь максимизировать двусторонние отношения», — отметил он.