Тегеран, 19 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. 18 октября посол Испании в Тегеране заявил, что санкции против Ирана являются серьезными препятствиями для укрепления сотрудничества в области науки и туризма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

Анхель Лосада Фернандес сделал это заявление во время выступления на факультете предпринимательства Тегеранского университета. Кроме того, на встрече с сотрудниками факультета посол призвал продлить соглашение между Университетом Валенсии и Тегеранским университетом.

В своем выступлении посол указал на важную роль предпринимательства в экономике любого государства, включая Исламскую Республику Иран.

Со своей стороны, декан факультета предпринимательства заявил, что готов использовать опыт Испании в сфере туризма. Джахангир Ядоллахи также выразил готовность проводить совместные вебинары и конференции по предпринимательству с испанскими университетами.