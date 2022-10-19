Оренбург, , 07:42 — REGNUM Госдолг Оренбургской области в настоящее время составляет 17,8 млрд рублей. Это на 11,5% меньше, чем год назад, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Региональное правительство ведет взвешенную долговую политику, за счет чего ежегодно сокращается объем госдолга. Это дает возможность региону пользоваться таким инструментом развития как инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования масштабных проектов», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года региону был одобрен инфраструктурный кредит в 5,9 млрд рублей. В 2022–2024 годах на эти средства в Оренбурге центре намерены реализовать три крупных проекта.