Оренбург, 19 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Госдолг Оренбургской области в настоящее время составляет 17,8 млрд рублей. Это на 11,5% меньше, чем год назад, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Региональное правительство ведет взвешенную долговую политику, за счет чего ежегодно сокращается объем госдолга. Это дает возможность региону пользоваться таким инструментом развития как инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования масштабных проектов», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года региону был одобрен инфраструктурный кредит в 5,9 млрд рублей. В 2022–2024 годах на эти средства в Оренбурге центре намерены реализовать три крупных проекта.