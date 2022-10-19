Пекин, , 07:42 — REGNUM Китайские автомобильные фондовые индексы открылись ростом 18 октября на фоне значительных продаж ведущих производителей, а также ряда мер политики, направленных на поддержку стабильного расширения внутреннего автомобильного рынка, сообщает 18 октября газета Global Times.

Электрокара BYD Dolphin Сайт министерства промышленности Китая

Ведущий китайский автопроизводитель BYD закрыл торги с подорожанием на 4,99% до 273,67 юаня ($38) за акцию. Объем торгов компании достиг 6,72 млрд юаней, превысив показатели Шэньчжэньской и Шанхайской фондовых бирж.

Компания объявила, что прибыль компании за третий квартал может вырасти до 365%, в то время как ее прибыль за первые три квартала года может вырасти на 289%. Тем временем компания приняла участие в проходящем в Парижском автосалоне, продемонстрировав модели Han EV, ATTO 3 (известный в Китае как Yuan Plus), Tang и доставив автомобили своей первой группе покупателей, согласно сообщению Sina Weibo.

Акции крупнейшего китайского производителя внедорожников Great Wall Motors выросли на 0,11% до 27,52 юаня за акцию. Компания представила на автосалоне пять моделей автомобилей с новой энергией под двумя своими суббрендами. Акции CIMC Vehicles Group Co., ведущего производителя высокотехнологичных полуприцепов и специальных транспортных средств, выросли на 2,9% до 8,16 юаня за акцию.

Это произошло после того, как власти развернули политику дальнейшего снижения платы за проезд по скоростным дорогам для грузовиков в четвертом квартале этого года, что, как ожидается, будет способствовать росту дорожной логистики и ускорит восстановление рынка коммерческих автомобилей.

Благодаря эффективной государственной политике, направленной на повышение внутреннего спроса, продажи на рынке легковых автомобилей Китая в сентябре составили 1,90 млн единиц, что на 21% больше, чем в прошлом году, в частности, за счет электромобилей, показали последние данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

По оценкам CPCA, оптовые показатели производителей электромобилей в сентябре составили 664 000 единиц, что примерно на 90% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, экспорт автомобилей из Китая в сентябре продолжил набирать обороты, укрепив недавно завоеванные позиции страны как второго по величине экспортера автомобилей в мире, поскольку местные автопроизводители активизируют усилия по освоению зарубежных рынков.

В сентябре китайские автопроизводители экспортировали 301 000 автомобилей. Общий объем экспорта за первые три квартала составил 2,12 млн единиц, увеличившись на 55,5% в годовом исчислении, и превысил этот показатель в 2021 году, когда экспорт автомобилей из Китая впервые превысил 2 млн единиц, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей.

Несмотря на проблемы, такие как рост цен на сырье и пандемия COVID-19 в первой половине года, политика страны по стабилизации роста и стимулированию потребления эффективно помогла автомобильной промышленности преодолеть трудности и поддерживать быстрый рост. Ожидается, что производство и продажи автомобилей в стране продолжат устойчивый рост в четвертом квартале, поскольку экономическая ситуация продолжает улучшаться, чему способствует ряд мер политики, направленных на экономическую стабильность.