Пекин, 19 октября 2022, 07:42 — REGNUM Китайские автомобильные фондовые индексы открылись ростом 18 октября на фоне значительных продаж ведущих производителей, а также ряда мер политики, направленных на поддержку стабильного расширения внутреннего автомобильного рынка, сообщает 18 октября газета Global Times.
Ведущий китайский автопроизводитель BYD закрыл торги с подорожанием на 4,99% до 273,67 юаня ($38) за акцию. Объем торгов компании достиг 6,72 млрд юаней, превысив показатели Шэньчжэньской и Шанхайской фондовых бирж.
Компания объявила, что прибыль компании за третий квартал может вырасти до 365%, в то время как ее прибыль за первые три квартала года может вырасти на 289%. Тем временем компания приняла участие в проходящем в Парижском автосалоне, продемонстрировав модели Han EV, ATTO 3 (известный в Китае как Yuan Plus), Tang и доставив автомобили своей первой группе покупателей, согласно сообщению Sina Weibo.
Акции крупнейшего китайского производителя внедорожников Great Wall Motors выросли на 0,11% до 27,52 юаня за акцию. Компания представила на автосалоне пять моделей автомобилей с новой энергией под двумя своими суббрендами. Акции CIMC Vehicles Group Co., ведущего производителя высокотехнологичных полуприцепов и специальных транспортных средств, выросли на 2,9% до 8,16 юаня за акцию.
Это произошло после того, как власти развернули политику дальнейшего снижения платы за проезд по скоростным дорогам для грузовиков в четвертом квартале этого года, что, как ожидается, будет способствовать росту дорожной логистики и ускорит восстановление рынка коммерческих автомобилей.
Благодаря эффективной государственной политике, направленной на повышение внутреннего спроса, продажи на рынке легковых автомобилей Китая в сентябре составили 1,90 млн единиц, что на 21% больше, чем в прошлом году, в частности, за счет электромобилей, показали последние данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
По оценкам CPCA, оптовые показатели производителей электромобилей в сентябре составили 664 000 единиц, что примерно на 90% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, экспорт автомобилей из Китая в сентябре продолжил набирать обороты, укрепив недавно завоеванные позиции страны как второго по величине экспортера автомобилей в мире, поскольку местные автопроизводители активизируют усилия по освоению зарубежных рынков.
В сентябре китайские автопроизводители экспортировали 301 000 автомобилей. Общий объем экспорта за первые три квартала составил 2,12 млн единиц, увеличившись на 55,5% в годовом исчислении, и превысил этот показатель в 2021 году, когда экспорт автомобилей из Китая впервые превысил 2 млн единиц, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей.
Несмотря на проблемы, такие как рост цен на сырье и пандемия COVID-19 в первой половине года, политика страны по стабилизации роста и стимулированию потребления эффективно помогла автомобильной промышленности преодолеть трудности и поддерживать быстрый рост. Ожидается, что производство и продажи автомобилей в стране продолжат устойчивый рост в четвертом квартале, поскольку экономическая ситуация продолжает улучшаться, чему способствует ряд мер политики, направленных на экономическую стабильность.