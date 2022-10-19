Тегеран, 19 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Эксклюзивная выставка иранской продукции в Дохе — хорошая возможность расширить экспорт в Катар, заявил управляющий директор Международной выставочной компании Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 октября.

Almrsal.com Доха. Катар

17 октября в Дохе (Катар) открылась эксклюзивная выставка иранской продукции, на которой 14 иранских компаний в области пищевой промышленности, ремесел, шафрана, коммерческих и страховых услуг, передовых систем промышленного пожаротушения, а также кожевенных, нефтяных и газовых технологий представили свои возможности.

Хуман Раздар сказал в кулуарах церемонии открытия выставки, что иранские компании демонстрируют различные товары, включая ковры, изделия ручной работы, продукты питания, мебель и ювелирные изделия, с намерением представить торговые возможности Ирана в Катаре и использовать эту страну в качестве связующего коридора с третьими странами.

Эксклюзивная выставка была открыта при участии вице-президента Ирана по экономическим вопросам Мохсена Резаи и главы иранской Организации содействия торговле (TPO) Алирезы Пейман-Пака.