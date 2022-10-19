Тегеран, 19 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 18 сентября секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади раскритиковал Европейский союз (ЕС) за пустые жесты поддержки прав человека, а также за укрывательство террористов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Гарибабади написал об этом в твиттере в ответ на так называемые санкции ЕС в области прав человека против некоторых иранских физических и юридических лиц.

«Тот же самый Европейский союз нарушил права миллионов иранских гражданских лиц из-за введения односторонних жестоких санкций. ЕС также укрыл и оказал непоколебимую поддержку террористам, которые убили 17 000 невинных иранцев. Союз теперь снова разыграл жалкую шараду, утверждая, что защищает права человека, при этом вводя санкции в отношении тех, кто защищает безопасность иранского народа от беспорядков, поддерживаемых Западом», — отметил он.

Как сообщается, в понедельник (17 октября) Совет Европейского союза ввел санкции в отношении некоторых иранских физических лиц и организаций, включая полицию.

В связи с этим представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил на своем еженедельном брифинге для прессы, что Тегеран вскоре даст соразмерный ответ на меры ЕС.