Кызыл, 19 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле 18 октября произошёл пожар в многоэтажном доме. Сигнал о возгорании поступил в 22:19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Туве Пожар в Кызыле

К моменту приезда пожарных, горела квартира на третьем этаже. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы обнаружен пожилой мужчина 74 лет. Пожарные передали его врачам, однако пострадавший позже скончался в больнице.

«Также были эвакуированы 5 человек, из них 2 детей пяти и десяти лет, по данным врачей, они получили отравление угарным газом лёгкой степени. Пожар на площади 30 кв. м был локализован оперативно в течение 8 минут», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Каа-Хем из-за поджога произошёл пожар, унёсший жизни 41-летней женщин и её 15-летней дочери. Пострадали ещё несколько детей.

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