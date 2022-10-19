Тегеран, 19 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Иностранные инвестиции в промышленность Ирана в первой половине текущего иранского года (март-сентябрь 2022 года) составили 382,4 миллиона долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Эта цифра учитывает все виды инвестиций, включая инвестиции в новые проекты, покупку акций и иностранные инвестиции в контракты государственно-частного партнерства.

Данные министерства промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли показывают, что за этот период в промышленном секторе было одобрено 73 контракта с иностранными инвестициями, из которых 39 контрактов находятся в стадии реализации, а 34 других были уже запущены.

Согласно данным IRNA, 93,8 процента иностранных инвестиций было вложено в промышленный сектор Исламской Республики, при этом Афганистан возглавляет список иностранных инвесторов в Иране.