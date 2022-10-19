Ереван, 19 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Функционирование так называемого «Зангезурского коридора» несёт серьёзную угрозу национальной безопасности России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

President.az Начало Зангезурского коридора. Железнодорожная станция Ордубад в Нахичеванской автономной области

Для России важен вопрос так называемого «Зангезурского коридора». Турция и Азербайджан настаивают на экстерриториальном коридоре, который будет соединять Нахичевань с Азербайджаном. В трёхстороннем соглашении между Арменией, Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года указано, что дорога, соединяющая Нахичевань и Азербайджан, будет контролироваться российскими пограничниками. Такой вариант для Баку и Анкары не приемлем. А экстерриториальный вариант коридора является угрозой национальной безопасности России, потому что получив этот коридор, Турция с Азербайджаном будут иметь возможность установить прямой путь от Сирии до Кавказа. То есть они смогут перекидывать террористов, оружие, наркотики и всё, что им необходимо, по сути, не пересекая своих границ. И дальше уже закидывать террористов на Северный Кавказ и дестабилизировать там ситуацию.

Напомним, что так называемый «Зангезурский коридор» проходит по территории Сюникской области Армении и имеет протяжённость около 40 километров.