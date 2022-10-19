Анкара, , 07:37 — REGNUM Тепловая электростанция «Хунутлу», крупнейшая угольная электростанция в Турции с китайскими инвестициями, в настоящее время полностью введена в эксплуатацию после начала строительства в сентябре 2019 года. Современная электростанция будет управляться и эксплуатироваться китайскими предприятиями, сообщает 18 октября газета Global Times.

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Энергетический проект включает в себя два блока оборудования для выработки электроэнергии мощностью 660 мВт. Энергоблок №2 успешно прошел 168 часов пробной эксплуатации, что ознаменовало полную коммерческую эксплуатацию электростанции, согласно сообщению в компании China Energy Engineering Corp (Energy China), проектировщика станции.

Электростанция «Хунутлу», которая получила прямые инвестиции в размере $1,7 млрд от китайских компаний, является флагманским проектом, связывающим предложенную Китаем инициативу «Пояс и путь» с видением Турции «Среднего коридора», сообщает информационное агентство Синьхуа.

Более 90% энергетического оборудования завода было произведено в Китае. Проект был спланирован, спроектирован и построен в соответствии с китайскими стандартами, сообщает Energy China. Угольная электростанция мощностью 1320 МВт способна ежегодно поставлять в Турцию 9 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет около 3% от годового производства электроэнергии в Турции.

Помимо электроснабжения, проект является экологически чистым. Оборудование для десульфуризации дымовых газов и денитрации SCR использовалось одновременно, что позволило снизить выбросы углекислого газа на электростанции ниже стандартов ЕС.

Усовершенствованная система защиты окружающей среды позволяет удалять загрязняющие вещества из сточных вод и преобразовывать их в пригодные для вторичной переработки сточные воды, которые можно повторно использовать для различных целей, таких как сельскохозяйственное орошение. По данным агентства Синьхуа, тесты, проведенные в мониторинговых скважинах, показали, что подземные воды вблизи завода не загрязняют окружающую среду, что свидетельствует о вкладе Китая в устойчивое развитие Турции.

Проект Хунутлу расположен в заливе Искендерун в северо-восточной части Средиземного моря, который является местом размножения зеленых черепах, находящихся под угрозой исчезновения, и уязвимых головастых черепах.

Чтобы создать нетронутую среду обитания для черепах, Energy China разработала меры защиты жилых помещений, управления водными ресурсами, средств контроля шума и других аспектов для защиты района нереста черепах от антропогенного ущерба.

Например, была построена эстакада для перевозки угля через зону защиты черепах. Сильное освещение было запрещено ночью во время строительства. Каждый квартал волонтеры убирали мусор на пляже, чтобы устранить препятствия для размножения черепах и их возвращения в море, добавили в Energy China.