Якутск, 19 октября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Кировском Донецкой Народной Республики работают врачи из Якутии. Их услуги очень востребованы среди горожан, сообщил в передаче «Прямой разговор» 19 октября глава Якутии Айсен Николаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прием у врача

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«В город прибыла большая бригада якутских врачей во главе с Иваном Луцканом (главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы — прим.ИА REGNUM). Их приезд высоко оценен населением, стоят очереди», — сказал Айсен Николаев.

По словам главы Якутии, в Кировском собирались отремонтировать 31 объект, работы на 28 из них уже завершены. В том числе полностью перестроена школа №2. Почти закончены работы в одной из больниц, там осталось установить лифт. Также идёт восстановление жилого дома, пострадавшего от обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты из Якутии добрались до Донецкой Народной Республики вместе с ценным грузом, который необходим для оказания специализированной медпомощи. В том числе в регионе проведут операции на глаза, которые раньше были недоступны для жителей освобождённой территории.