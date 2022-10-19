Сантьяго, , 07:36 — REGNUM В Чили прошли демонстрации в честь годовщины начала массовых протестов в 2019 году, завершившиеся беспорядками с пострадавшими. Об этом со ссылкой на главу департамента МВД страны Мануэля Монсальве 18 октября сообщает радиостанция Bio-Bio.

Протесты в Чили Mauricio Arriagada

Мануэль Монсальве «Было проведено около 50 задержаний, из них 30 — в столичном регионе, остальные — в других регионах. 15 гражданских лиц пострадали».

В результате столкновений с протестующими, «которые вышли на улицы не для того, чтобы отметить годовщину, не для борьбы за какое-то дело, они вышли совершать преступления», также пострадали 13 полицейских.

Всего в беспорядках по оценкам правоохранительных органов принимали участие около 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, основной причиной беспорядков, начавшихся в октябре 2019 года в Сантьяго, была сильная экономическая нестабильность. Протесты утихли окончательно только с началом пандемии COVID-19. В результате жёсткого подавления демонстраций погибло 32 и пострадало более 12 тысяч человек, более восьми тысяч было задержано.

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