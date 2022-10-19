Хараре, 19 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Не менее 18 человек стали жертвами лесных пожаров в Зимбабве в 2022 году, заявила глава министерства информации республики Моника Муцвангва, сообщает пресс-служба правительства страны.

Зимбабве

«До жителей страны донесли, что в 2022 году зафиксировано увеличение количества лесных пожаров, угрожающих достигнутым ранее успехам», — заявила она.

Всего с начала 2022 года в Зимбабве зафиксировали 5 386 природных возгорания. От лесных пожаров в стране пострадали 244,2 тыс. гектаров земли. Также погибли 18 человек в результате возгораний. В настоящее время правительство Зимбабве разрабатывает стратегию для борьбы с лесными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал власти страны создать новую стратегию по борьбе с лесными пожарами. Он подчеркивал, что республика находится на пике пожароопасного сезона.