Тегеран, , 08:48 — REGNUM Иран поддержал предложение Движения неприсоединения о всеобъемлющей конвенции по ядерному оружию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 октября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций иранский дипломат Гейдар-Али Балуджи заявил, что неоднократные неудачи с пересмотром Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) показали, что в настоящий момент не существует видения полной ликвидации ядерного оружия.

«Ядерное разоружение находится в международной повестке дня с 1946 года, когда Генеральная Ассамблея приняла свою первую резолюцию, призывающую к ликвидации ядерного оружия», — сказал Балуджи.

Однако, по его словам, государства, обладающие ядерным оружием, взяли на себя юридическое обязательство вести переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений и разоружении. «Но ядерные арсеналы превысили 13 000 единиц, причем количество и качество этого разрушительного оружия должно увеличиться в ближайшие годы», — отметил он.

США и Великобритания, в частности, сталкиваются с этой тенденцией, причем все государства, обладающие ядерным оружием, активно модернизируют свои ядерные арсеналы и системы доставки, однако, по словам Балуджи, ни одно из них не участвует в переговорах о разоружении.