Аддис-Абеба, 19 октября 2022, 07:34 — REGNUM Эфиопская армия заняла три города в северном штате Тыграй, которые находились под контролем повстанцев, говорится в заявлении правительственной информационной службы Эфиопии.
Речь идет о населенных пунктах Шир, Аламата и Корем. Ранее повстанцы признали потерю контроля над Широм.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Эфиопии незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам.
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